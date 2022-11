Federico Fashion Style si sfoga su Instagram e, in lacrime, accusa la ex compagna Letizia Porcu: “Non sapete cosa sto passando!”.

La lunga relazione tra Federico Lauri, meglio noto come Federico Fashion Style, e Letizia Porcu si è conclusa ma, a dispetto di quanto raccontato da lui, pare che i rapporti siano tutt’altro che armoniosi. Dopo essere stato accusato di avere da sempre una vita parallela da parte di Alessandro Rosica, esperto di gossip, Lauri è intervenuto sui social. La sua, però, non è stata solo una smentita, ma anche un duro attacco contro la ex compagna.

Il dramma di Federico Fashion Style

“Tra me e lei era finita da tempo e non c’era più amore. Da tempo la nostra storia era finita, stavamo insieme per amore di nostra figlia, non eravamo più fidanzati – ha raccontato su Instagram – . Vivevamo sotto lo stesso tetto e non c’era più niente, non c’era più attrazione”.

Tale situazione risalirebbe a tre anni fa. La decisione, come raccontato da Lauri, sarebbe stata presa proprio da lui perché incapace di dare alla Porcu “una famiglia unita”.

In seguito alla separazione, però, la coppia ha continuato a vivere sotto lo stesso tetto. “Abbiamo sempre continuato a sentirci. Quindi io non sono mai andato via definitivamente da casa nostra – ha ammesso lui – . Però l’amore era finito. Non c’era più amore, ma un bene tanto grande”.

Ad oggi, la situazione sarebbe radicalmente cambiata. Federico Fashion Style, in lacrime e disperato, ha raccontato di stare molto male perché la ex non gli permetterebbe di sentire la figlia Sophie Maelle quando lui lo desidera.

“Io sto male perché sfiderei chiunque a non star male in questa situazione – ha sbottato – . Lavoro sempre, tutti i giorni e aspetto le 21 per sentire mia figlia. La madre, la signora Letizia ha deciso senza nessuna regola che io posso sentire mia figlia alle 7 e mezza del mattino e alle 21 di sera”.

“Sto male, la chiamo e non mi risponde. Le scrivo e non mi risponde e mi dice ‘devi aspettare l’orario’. Poi dicono che io dico bugie, che ho una vita parallela, ma quale vita parallela?!”, ha continuato Federico, replicando a Rosica che lo ha accusato di avere sempre avuto una vita diversa da quella raccontata e sbandierata a tutti.

“La verità la sa lei! – ha aggiunto furioso Lauri, lanciando pesanti accuse contro la ex – .Lei ha accettato di restare sapendo che l’amore era finito. Letizia sa bene tutto! Io non vado a ballare tutte le sere come fa lei e fa del male a me perché ha la bambina. Voi non avete idea di che cosa sto passando io per colpa della signora Letizia. Se c’è un Dio ci sarà giustizia!”.

