Diletta Leotta non si nasconde più. La sua relazione con Loris Karius è ormai ufficiale e arrivano anche diverse foto “intime”…

Erano già stati pizzicati insieme a MIami anche se mancavano le foto insieme. Adesso ci sono anche questa. Stiamo parlandi di Diletta Leotta e Loris Karius che ormai non possono più nascondere la loro relazione. I due sono stati fotografati da Chi che ha pubblicato in esclusive gli scatti della loro passione…

Diletta Leotta: la passione con Karius

Diletta Leotta

Il rapporto tra Diletta Leotta e Loris Karius ha preso decisamente il volo. Almeno a giudicare le foto che vedono la conduttrice di DAZN e il calciatore, portiere del Newcastle, protagonisti.

La vacanza all’insegna del relax e del sole a Miami è stata ben documentata dal settimanale Chi che ha paparazzato la coppia durante la fuga d’amore e ha condiviso in queste ore tutti gli scatti. Tra i due sembra evidente una forte attrazione fisica che completa un quadro generico di grande feeling e complicità.

Gli occhi attenti del settimanale di Alfonso Signorini hanno documentato in modo dettagliato alcuni momenti anche piuttosto intimi. Infatti, se le prime immagini dei giovani innamorati qualche giorno fa li ritraevano ancora “divisi”, adesso le cose sembrano decisamente cambiate.

Baci appassionati, abbracci e corpi uniti, trascinati dalla passione. Lei bellissima, lui altrettanto con muscoli in vista e sguardo sensuale. Insomma, non resta che vedere come procederà questa relazione.

Di seguito la copertina di Chi con alcune foto:

E queste, invece, altri scatti condivisi da una fanpage della conduttrice DAZN:

