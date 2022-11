Valeria Marini fa discutere per una foto che sembra essere ritoccata. Molti utenti l’hanno accusata di non rassegnarsi all’età che avanza.

L’abbiamo vista nelle ultime settimana bellissima protagonista di Tale e Quale Show. Le sue esibizioni hanno fatto parlare e così ha fatto anche un suo recente scatto che la ritrae proprio in occasione di una puntata del programma. Stiamo parlando di Valeria Marini che è stata presa di mira dagli haters per aver – a detta di tanti – modificato troppo una foto.

Valeria Marini e la foto che fa discutere

Valeria Marini

La regina dei baci stellari Valeria Marini è finita al centro di una polemica social per una sua foto che sembra molto ritoccata e che non è piaciuta proprio ai suoi fan o, in questo caso, agli haters.

La donna ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae nei panni di Marilyn Monroe all’interno del programma di imitazioni di Carlo Conti, Tale e Quale Show. Peccato che questa foto sembra aver subito diversi ritocchini che sono stati subito notati dagli utenti che non le hanno risparmiato aspre critiche.

“Un’altra che non si rassegna”, ha scritto un utente facendo riferimento all’età che avanza e al fatto che la donna non voglia apparire per l’età che ha. Altri hanno scherzato: “Online vs realtà”. “Mi chiedo se si sia stufata di avere sempre lo stesso ruolo (con gli autori che ci marciano sulle sue magre figure) o se sia disposta a tutto pur di apparire. Gli artisti veri hanno un’altra dignità”, ha scritto duramente un’altra persona.

La polemica è andata in scena, in realtà, più su Twitter che su Instagram, dove è stato fatto notare, con ironia, “l’arte del fotoritocco”.

Di seguito il post Twitter in questione:

Valeria Marini e l’arte del fotoritocco (da notare le luci dell’ascensore e il braccio). pic.twitter.com/aRQz4pKwRm — Francesco Canino (@fraversion) November 23, 2022

Di seguito anche il post Instagram della soubrette con lo stesso scatto e tanti commenti di persone che la sostengono:

