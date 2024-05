Novità per Fedez che dopo i rumors relativi alla sua salute “precaria” è stato annunciato tra i protagonisti di un evento musicale tanto atteso.

Ci sarà anche Fedez sul palco del Radio Zeta Future Hits Live del prossimo 31 maggio 2024. Ebbene sì, perché il rapper, al netto dei rumors sulla sua salute, sarà protagonista dell’evento musicale che, quest’anno, verrà presentato da Paola Di Benedetto, Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati. Con lui ci sarà anche Emis Killa, altra new entry delle ultime ore.

Fedez sul palco del Radio Zeta Future Hits Live

Come riportato dal Corriere ma anche da altri quotidiani italiani, Fedez tornerà protagonista come cantante e salirà sul palco del Radio Zeta Future Hits Live, ovvero il festival musicale dedicato alla Generazione Zeta, che si terrà il prossimo 31 maggio 2024. Da quanto si apprende, il rapper si aggiunge agli altri artisti già annunciati. Con lui, anche un’altra new entry, Emis Killa.

Quest’anno, Radio Zeta Future Hits Live sarà presentato da Paola Di Benedetto, Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati, e si terrà al Foro italico, a Roma. L’appuntamento è dalle 21:30 live o in tv su Sky Uno, Now e Tv8. In alternativa sul canale di Radio Zeta, naturalmente, o in quello di Rtl 102.5. Lo spettacolo e la grande musica sono assicurati.

La salute del rapper

Nei giorni scorsi, il nome del rapper era stato al centro di tantissime voci relative ad un suo ricovero per problemi di salute. A rassicurare tutti era stato lo stesso Federico che con una storia su Intagram aveva detto: “Ciao a tutti volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave. Non so perchè stiano dicendo che sono in fin di vita”. A quanto pare, questi problemi verranno risolti per il prossimo 31 maggio dando modo all’artista di salire sul palco dell’evento di Radio Zeta.