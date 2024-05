Esattamente come accaduto al Grande Fratello, Pamela Prati protagonista di un curioso episodio ad una festa a cui… non era invitata.

Una curiosa gag che ha visto Pamela Prati protagonista è stata raccontata in queste ore da Biccy che ha citato Chi. La nota soubrette ha rivissuto alcune situazioni davvero ironiche andate in scena anche in passato, quando era uscita dalla casa del Grande Fratello dove aveva partecipato come concorrente. La donna, ora, si sarebbe trovata ad una festa alla quale, però, non era stata invitata…

Pamela Prati, la gag alla festa

Secondo quanto si apprende, la Prati si sarebbe trovata ad una festa alla quale non era stata invitata e, al netto dell’ok per prendervi parte, avrebbe deciso di rifiutare dando vita ad una simpatica gag come quella avvenuta tempo fa al Grande Fratello. “‘Chiamatemi un taxi!’. Ricordate la celebre frase pronunciata da lei al Grande Fratello Vip del 2016, diventata un tormentone e poi anche una canzone? Ebbene, la showgirl lo ha rifatto, ha richiamato un taxi“, si legge su Chi come riportato da Biccy.

“La donna si è presentata a un evento mondano a Roma pretendendo di parlare con l’organizzatrice perché non era stata invitata. Quando quest’ultima si è palesata e ha detto all’ex vippona che non c’era alcun problema e sarebbe potuta entrare, la star del GF Vip per tutta risposta ha girato le spalle ed è andata via, è successo sotto gli occhi di tutti… ed è accaduto su un taxi, naturalmente”.

Il nuovo amore della soubrette

Non sappiamo quanto di questa situazione sia vero e corrisponda alla realtà ma sicuramente ha destato grande curiosità. Come grande curiosità l’ha destata la relazione che la bella Pamela starebbe portando avanti con Simone Ferrante, giovane modello, al suo fianco da qualche tempo. “Lui è un giovane vecchio, ascolta sempre la Callas e tanti grandi artisti, diciamo che è già un vintage alla sua età. Ci intendiamo perfettamente, l’età non c’entra nulla, è l’anima che conta. Cosa facciamo insieme? Tante conversazioni molto interessanti. Parliamo di tutto e poi stiamo benissimo insieme”, aveva detto la donna parlando a La Vita in Diretta.