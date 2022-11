La musica è in lutto: è morto in queste ore un cantante importante, autore di grandi tormentoni di successo e molto amato.

Sono ore di lutto per la musica italiana e non solo. Infatti, è morto Nico Fidenco, all’anagrafe Domenico Colarossi. L’uomo, 89enne, ha ottenuto nella sua lunga carriera molti successi. Tra le sue hit indimenticabili pezzi come “Con te sulla spiaggia” e “Legata a un granello di sabbia”, brano considerato il primo tormentone estivo della storia della musica italiana.

Lutto nella musica: morto Nico Fidenco

Lutto

Nico Fidenco era nato a Roma il 24 gennaio 1933 e raggiunse il successo negli Anni 60, con brani tratti da colonne sonore. Ricoridamo tra i più importanti “What a Sky” (in italiano “Su nel cielo”), dal film di Francesco Maselli “I delfini”, ma soprattutto con la canzone “Legata a un granello di sabbia”.

In carriera il cantante fu autore di grandi successi come “Con te sulla spiaggia”, “Se mi perderai”, “Come nasce un amore”, “A casa di Irene”, “La voglia di ballare”, “Goccia di Mare”, “Non è vero”, “Tutta la gente”, ma soprattutto, come anticipato, “Legata a un granello di sabbia” (1961), considerata il primo esempio di tormentone estivo italiano della storia.

Nella sua grande carriera, l’uomo vanta anche la partecipazione a Sanremo con il brano firmato da Gianni Meccia “Ma piano (per non svegliarti)” in coppia con la cantante statunitense Cher.

Negli ultimi anni, Fidenco pubblicò una raccolta di successi riarrangiati dal titolo “Ieri e oggi”. Dal 1984 al 1994 con Riccardo Del Turco, Jimmy Fontana e Gianni Meccia riuscì a dare vita a “I Super 4”. Si trattava di un quartetto con il quale era riuscito a riproporre alcuni dei grandi successi di repertorio ma arrangiati in modo moderno.

Di seguito un post Instagram di un utente che ricorda Nico Fidenco:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG