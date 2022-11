Il coronavirus è entrato ormai a tutti gli effetti al GF Vip. Dopo i primi quattro casi che avevano coinvolto di Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita,, ecco Wilma Goich e, adesso, anche un altro concorrente. In queste ore, infatti, la produzione ha reso noto che anche Alberto De Pisis è risultato positivo al virus. Una notizia che ha scombussolato anche l’umore degli altri partecipanti, preoccupati e con una nota polemica.

“In seguito ai quotdiani controlli medici, oggi Alberto De Pisis è risultato positivo al Covid-19. Il concorrente è in buone condizioni ed ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolato. Rientrerà appena possibile”. Questo il comunicato ufficiale apparso sui profili social da parte del GF Vip.

Insomma, un’altra perdita per la trasmissione che, come anticipato e noto, ha già dovuto fare i conti con altri cinque casi precedenti.

Nella Casa, però, non mancano le polemiche dovute alla preoccupazione di non essere al sicuro. Infatti, tra i partecipanti sembra esserci grande malumore.

“Ogni giorno perdiamo concorrenti”, ha commentato Giaele De Donà. Ma proprio mentre sembrava aprirsi il dibattituo la regia ha alzato un po’ la musica e i restanti dialoghi non si sono sentiti in modo chiaro. Anche Luca Salatino ha detto la sua: “Lo ha detto anche il dottore che si fanno i tamponi solo ai sintomatici”.

Anche Edoardo Donnamaria è intervenuto facendo capire che, per andare avanti, probabilmente solo chi ha sintomi dovrebbe uscire e prendere le dovute precauzioni. Infine, pure Spinalbese si è inserito nel discorso cercando, però, di sviare il dialogo su altri argomenti, forse spinto dai consigli di qualcuno che non vuole che nella Casa si parli solo della situazione Covid.

Come andrà avanti il reality? Chi lo sa. Staremo a vedere….

