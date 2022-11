Milly Carlucci prende parola a Ballando con le Stelle e cerca di stemperare le polemiche dopo il caso Enrico Montesano e la maglietta X Mas.

Non poteva non esserci un momento dedicato al caso della settimana a Ballando con le Stelle. Parliamo di quanto accaduto con Enrico Montesano e la squalificata dopo aver indossato la maglia Decima Mas. A prendere parola per provare a stemperare la situazione e mettere un punto alla vicenda, è stata Milly Carlucci, conduttrice del programma. Nel corso della diretta tv della trasmissione, la donna ha fatto un lungo discorso spiegano le varie posizioni dei diretti interessati.

Milly Carlucci, le parole su Enrico Montesano

Milly Carlucci

“Dopo una settimana di tante chiacchiere, è venuto il momento di essere più seri. Parliamo di quello che si è letto in settimana, il caso Enrico Montesano”, ha esordito microfono alla mano Milly Carlucci. “Non ne abbiamo mai parlato, ora sono qui per fare il punto della situazione anche se non voglio ripercorrere tutta la storia, ma voglio arrivare a questa sera. Intanto, chiedo ad Alessandra Tripoli di venire vicino a me e vi spiegherò il perché. Per noi, sono entrambi sempre, come coppia”.

Con la ballerina al suo fianco, la Carlucci ha proseguito: “La Rai ha deciso di sospendere Enrico per un comportamento giudicato inaccettabile per l’azienda e secondo i principi ispiratori del mandato di servizio pubblico. Questa, è la nostra azienda, la mia Rai, la Rai che noi tutti amiamo. Chiaro è che qualunque decisione la Rai prenda, noi ci uniformiamo perché prese a ragion veduta”.

Nel discorso della conduttrice non manca un pensiero emotivo: “Lato umano: io come direttore artistico, sono dispiaciuta di non vedere Enrico e Alessandra perché il loro contributo è importante. Umanamente dispiaciuta per l’assenza di Enrico. Lui si dispiace e se ne scusa con tutti. Io credo alla sua buona fede, sentendolo in questi giorni lui me l’ha detto in modo accorato”.

In conclusione: “Noi siamo una sola famiglia, c’è il gruppo Ballando e il gruppo Rai. Ma siamo una sola famiglia. Siamo una famiglia unita che ne ha passate tante, ma è una famiglia di persone perbene che ha grande rispetto reciproco e grande rispetto per voi a casa. Il rispetto verso il pubblico è nel dna della Rai e non è pensabile che noi da questa pista vogliamo offendere qualcuno a casa. Se per caso, questo è successo chiedo scusa a nome di tutti”.

Di seguito il post Instagram di ‘Ballando con le Stelle’ con tanto di discorso della conduttrice:

