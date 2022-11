Curiosa lettera di Francesco Chiofalo, ex di Antonella Fiordelisi, all’attuale compagno della ragazza Edoardo Donnamaria. Entrambi sono al GF Vip.

Al GF Vip si parla ancora tanto di Antonella Fiordelisi e della storia d’amore nata con Edoardo Donnamaria. Tra i due le cose continuano ad andare, apparentemente, bene. Eppure, l’ex della ragazza, Francesco Chiofalo, ha voluto mettere in guardia il ragazzo con una sorta di lettera in cui spiega perché dovrebbe rimanere “sul chi va là”.

Antonella Fiordelisi, la lettera dell’ex

Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo ha voluto scrivere una sorta di lettera per Edoardo Donnamaria e l’ha resa pubblica grazie al settimanale Di Più come riportato da Gossip e Tv. Nelle sue parole un senso di giustizia e nessun rancore verso la sua ex Antonella Fiordelisi.

“Sono troppe le scorrettezze nei miei confronti che ho visto compiere non solo da Antonella, ma da tutta la sua famiglia. Dunque, ti dico di stare attento, apri gli occhi Edoardo”, ha esordito Chiofalo.

“Non hanno smesso di stare insieme e anche di amarsi, hanno continuato a sentirsi e a mandarsi messaggi di passione fino a un secondo prima che a lei fosse tolto il cellulare. Lei mi aveva chiesto di fare lo stesso quando stavamo insieme e doveva entrare all’Isola dei Famosi. Naturalmente io non ho accettato e non è stata neanche scelta”.

Il racconto di Chiofalo va avanti e arriva anche una spiegazione al suo monito per Donnamaria: “All’inizio della nostra storia lei era una ragazza sconosciuta, vicino a me è diventata un’influencer strapagata. Le ho dato tutto quello che potevo ma dopo due anni, quando l’effetto Chiofalo si era ormai esaurito ho capito che al padre non andavo più bene”.

Infine: “Edoardo, sta con te per convenienza, la sua ambizione vincerà sempre sull’amore. Sono convinto di una cosa: se non fosse stato per i consigli del padre a quest’ora Antonella e io staremmo ancora insieme, perché l’attrazione è un fatto di pelle non di titoli”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram del GF VIP proprio con un momento di “alti e bassi” della coppia:

