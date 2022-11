Chiara Nasti è diventata mamma e inizia godersi la prima maternità col sorriso sulle labbra e anche un pizzico di nostalgia… della pancia. La giovane influencer, compagna e futura moglie di Mattia Zaccagni, infatti, con una serie di stories social ha parlato, sicuramente con un pizzico di ironia ma probabilmente anche con un fondo di verità, riguardo alla “mancanza” del suo pancione al futuro che potrebbe vederla presto diventare ancora madre…

Come detto, nelle scorse ore Chiara Nasti è tornata a casa dopo aver dato alla luce il piccolo Thiago, suo primo figlio. La giovane influencer è stato accolta da una bellissima e dolcissima sorpresa che l’ha vista anche emozionarsi.

Successivamente, con una serie di stories sui social, la compagna di Zaccagni ha mostrato alcuni momenti col piccolo e anche una certa “nostalgia” del pancione e della dolce attesa.

Indubbiamente con fare ironico, ma chissà, magari anche in chiave futura, la Nasti ha scritto nelle sue stories Instagram: “Posso dire che mi manca la pancia? Ne voglio un altro”, con riferimento evidente ad un altro bimbo. Da precisare che la frase è stata accompagnata da una emoticon di risata e un cuore.

Successivamente ha aggiunto: “Guardate ragazzi sono uscita 10 minuti perché aveva bisogno di prendere delle cose per Thiago. Sono molto stanca ma anche molto felice. Ancora ho male alla pancia va dato che mi state scrivendo tantissimi messaggi vi prometto che vi risponderò e racconterò tutto”.

Di seguito, invece, quella che era stata la sorpresa ricevuta dalla donna al rientro a casa:

