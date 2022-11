Suor Cristina, divenuta popolare grazie a The Voice, ha detto addio al velo: la nuova vita di Cristina Scuccia, che ora vive in Spagna e fa la cameriera.

Correva l’anno 2014 quando Suor Cristina salì per la prima volta sul palco di The Voice incantando tutti con la sua voce. Sotto l’ala di J-Ax, affrontò il percorso professionale nello show di Rai 2, sottolineando sempre la sua fede e la volontà di diffondere la Parola attraverso la musica. A distanza di otto anni, la vita della cantante è radicalmente cambiata: suor Cristina ha abbandonato il velo e, oggi, è semplicemente Cristina Scuccia.

Cristina Scuccia: “Suor Cristina è dentro di me”

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la ex suor Cristina ha raccontato la scelta di abbandonare i voti, pur restando fortemente credente e grata al percorso in monastero.

“La mia è stata una scelta coraggiosa. Ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me – ha spiegato – . Ho fatto un salto nel vuoto ed ero preoccupata di finire sotto un ponte, lo ripetevo sempre alla mia psicologa. Oggi invece vivo in Spagna e faccio la cameriera”.

“Suor Cristina è dentro di me, è stato un percorso meraviglioso, complesso e difficile. Oggi credo ancora di più nella vita e ancora di più in Dio. La fede non è andata via – ha assicurato, rivelando come la crisi sia sopraggiunta nel periodo del Covid e le sia stato necessario l’aiuto di una psicologa – . Mi sono domandata: ‘Stai bene oppure no?’. Io alla fine sono sempre quella di prima, ma con abiti diversi. Avevo paura di deludere le suore e i genitori. Mia madre non mi vedeva stare bene. Non ero serena, mi ha aiutato una psicologa, si deve chiedere aiuto quando si vede il buio”.

Compreso che il “ mondo interiore non stava più all’interno dell’abito da suora, nelle tante regole”, Cristina ha scelto di abbandonare il velo. “Io sono uscita dall’ordine a novembre, mio padre è morto a dicembre. Al suo funerale ho messo l’abito per tutelarmi e per non creare trambusto mediatico”, ha rivelato ancora.

E, oggi che è una donna “libera” e vive in Spagna, la Scuccia continua a dedicarsi alla musica avendo anche del tempo in più per l’amore. “Credo sempre nell’amore, non nego che qualcuno si è avvicinato ma non è la mia priorità ora. Però se arrivasse…”, ha concluso.

Riproduzione riservata © 2022 - DG