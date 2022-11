Cosa è accaduto nel fine settimana? Ecco le notizie più importanti di gossip e i personaggi più chiacchierati degli ultimi giorni.

Il fine settimana è sempre ricco di notizie che rendono ancora più colorata la cronaca rosa: dal matrimonio di Caparezza, celebrato in gran segreto a Barletta con una cerimonia super blindata, fino alle ultime dalla casa del Gf Vip.

Il gossip del weekend: cosa è successo

“Felici matrimoni”: così Caparezza – all’anagrafe Michele Salvemini – e la storica compagna Albina hanno annunciato le nozze. Per loro una cerimonia blindatissima a Barletta, nella cornice dell’Eremo club.

E, sempre in tema di amore, negli studi di Ballando con le stelle, Ema Stokholma ha confermato i suoi sentimenti per il ballerino Angelo Madonia. Lui, però, ha preferito restare vago: “Sono siciliano, le cose non le dico ma le dimostro”.

Nella serata di sabato 19 novembre, gli occhi dei telespettatori sono stati puntati sullo show di Rai 1 anche per il lutto che ha colpito Selvaggia Lucarelli – ugualmente presente in puntata nonostante la scomparsa della madre – e per la questione riguardante Enrico Montesano. Milly Carlucci si è detta molto dispiaciuta, mentre Ivan Zazzaroni ha spezzato una lancia a favore del concorrente: “La squalifica è stata eccessiva”.

Si è conclusa la stagione 2022 di Tu sì que vales con la vittoria di Marco Mingardi, cantante e doppiatore. Non tutti, però, sono stati d’accordo con l’assegnazione del premio di 100mila euro e su Twitter si è scatenata la bufera.

Il salotto di Verissimo ha continuato a regalare grandi scoop al mondo del gossip: la partecipazione di Suor Cristina – che oggi ha lasciato i voti – ha scatenato grande clamore mediatico, mentre Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono intervenuti per raccontarsi a qualche mese dal matrimonio.

Infine, direttamente dalla casa del Gf Vip, sta facendo molto discutere l’atteggiamento di Antonino Spinalbese con Oriana Marzoli. Dopo la notte di passione, pare che l’ex di Belén abbia deciso di fare marcia indietro scatenando la reazione furiosa della venezuelana…

