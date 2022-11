Lutto per Selvaggia Lucarelli che ha fatto i conti con la perdita della madre. Sui social anche una polemica a cui la giornalista ha replicato.

Un terribile lutto ha colpito Selvaggia Lucarelli in queste ore. La madre Nadia è morta. La giornalista ha raccontato il suo dolore con un post Instagram al quale ha, però, fatto seguito anche una leggera polemica dato che la donna ha preso parte comunque alla puntata di sabato sera di Ballando con le Stelle. In tanti, infatti, si sono stupiti di vederla a lavoro e glielo hanno fatto presente.

Selvaggia Lucarelli: la morte della madre e la polemica

Selvaggia Lucarelli

“Questa mattina presto mia madre, Nadia, è morta. È morta di Covid e di compromessi. I compromessi che tutti abbiamo accettato per continuare a vivere, lasciando inevitabilmente indietro qualcuno. Quelli come lei, nella maggior parte dei casi: i fragili”, le parole di Selvaggia Lucarelli.

“Non sono arrabbiata, perché io stessa ho ripreso il passo veloce di chi ha urgenza di vivere. E so che mia madre, che era prima di tutto una donna generosa, altruista, sempre in pena per il mondo, avrebbe barattato – anche consapevolmente – il suo sacrificio per il nipote che torna a scuola, per me che torno a viaggiare, per suo marito che può passeggiare nel parco, per la vita di tutti che ricomincia a germogliare. Mi piace pensare che se ne sia andata all’alba per questo: per salutarci tutti e augurarci una bella giornata, ‘correte, non vi preoccupate per me’. Come era lei, come ha vissuto”.

Come detto, però, successivamente alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle sabato sera, la donna è stata presa di mira da qualche utente che l’ha criticata per la poca sensibilità in un momento come questo.

La giornalista ha voluto replicare a modo suo: “Mi dispiace molto non essere rimasta a casa per rispettare il dolore di chi soffre perché non sono rimasta a casa. Davvero, vi sono vicina”.

Di seguito il post Instagram della giornalista con le parole sulla madre:

Qui, invece, il post su Twitter in risposta agli haters che l’hanno criticata dopo la partecipazione alla puntata di sabato di Ballando con le Stelle:

Mi dispiace molto non essere rimasta a casa per rispettare il dolore di chi soffre perché non sono rimasta a casa. Davvero. Vi sono vicina. #ballandoconlestelle — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 19, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG