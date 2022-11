Non sono mancati i pettegolezzi, le polemiche ma anche qualche nota d’amore: quali sono stati i migliori gossip della settmana? Scopriamolo.

Sono state tantissime le notizie di questi ultimi giorni sui personaggi famosi e dello spettacolo. Flirt, polemiche, botta e risposta e molto altro ancora. Dalle scie del caso Enrico Montesano e la maglietta indossata a Ballando con le Stelle, fino alla dolce proposta di matrimonio di Valerio Scanu al suo compagno. Insomma, andiamo a scoprire i migliori gossip della settimana dal 14 al 18 novembre.

I migliori gossip della settimana: Montesano e la maglietta X Mas

Enrico Montesano

Ha fatto discutere tutta la settimana il caso legato ad Enrico Montesano e la maglietta indossata durante le prove a Ballando con le Stelle. La t-shirt Decima Mas ha portato alla sua squalifica. Dopo tante critiche e accuse l’attore si è difeso: “Non si trattano così neanche i pluriomicidi mafiosi. Queste cose danneggiano le persone, non posso più accettarlo”.

Di seguito l’ultimo ballo dell’attore nella nota trasmissione:

La proposta di nozze di Valerio Scanu

Notizia di ben altro tenore emotivo, quella che ci ha regalato Valerio Scanu. Il noto cantante ha fatto la proposta di matrimonio al suo compagno Luigi Calcara. Da qui anche il coming out definitivo: “In realtà ho semplicemente fatto la proposta di matrimonio all’uomo che amo. Non ho mai voluto etichettarmi in un modo o nell’altro”.

Chiara Nasti è diventata mamma

Altra gioia, e questa volta per l’arrivo di una nuova vita in questo mondo. Parliamo di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni che sono diventati genitori del piccolo Thiago. Era grande l’attesa e, per fortuna, tutto è andato per il meglio.

Di seguito una delle foto pubblicata in un post Instagram dalla coppia:

Totti e Noemi sul red carpet insieme

Passaggio anche a Francesco Totti e Noemi Bocchi che in queste ore si sono mostrati ufficialmente come coppia anche ad un evento sportivo. I due hanno sfilato sul red carpet dei Globe Soccer Awards a Dubai.

GF Vip: scoppia la passione tra Spinalbese e Oriana

Non può mancare nei gossip della settimana uno sguardo al GF Vip. Nel noto reality condotto da Alfonso Signorini, oltre ai casi di Covid, a prendersi la scena la love story che sta nascendo tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. I due si sono lasciati andare alla passione…

buongiorno con la bombata orialbese pic.twitter.com/EqRBhZOvgh — Valentina🐨🐉🐍 (@koala_targaryen) November 17, 2022

