Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli, ha parlato anche della sua dolce metà e del suo modo di operare.

Impegnato a ‘Ballando con le Stelle’ in coppia con Anastasia Kuzmina, Lorenzo Biagiarelli ha dovuto fare i conti anche con la sua fidanzata Selvaggia Lucarelli, giudice del programma. Sul loro conto ne sono state dette tante e parlando ad ‘Oggi è un altro giorno’, il volto noto del piccolo schermo ha voluto togliersi qualche sassolino.

Lorenzo Biagiarelli: da Ballando a Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli

Lorenzo Biagiarelli ha racconto di come il suo carattere e quello di Selvaggia Lucarelli siano decisamente diversi. Eppure di come le cose tra loro siano da subito andate bene: “Ci siamo trovati da un punto di vista profondo”, ha raccontato il 32enne.

Poi, facendo riferimento a Ballando con le Stelle: “Non so come faccia Selvaggia. Io al posto suo avrei già smesso. Dopo tre puntate di Ballando mi è caduto il mondo addosso. Mi sono arrivati insulti, minacce di morte. Per lei è sempre così, non so davvero come faccia. Nei suoi confronti ci sono tanti pregiudizi. Lei riesce ad andare avanti perché ha un grande senso di giustizia”.

Infine, Biagiarelli è stato sorpreso da un momento di forte emozione. Infatti, Serena Bortone gli ha fatto trovare una grossa sorpresa: un videomessaggio di Leon, il figlio della Lucarelli avuto da una precedente relazione. Il ragazzino gli ha detto: “Ciao Lollo. Sono ormai 8 anni che ci conosciamo e che vivi con noi. Ho scoperto che sai fare un sacco di cose: sai cantare, scrivere, cucinare e ora anche ballare. Io non so fare niente ma una cosa sì. Ho imparato a volerti bene. Ti voglio bene”.

Parole che hanno fatto sciogliere il diretto interessato che, con un po’ di lacrime, ha detto: “A Leon voglio un sacco di bene”.

Di seguito alcune delle parole dell’uomo condivise dall’account ufficiale di ‘Oggi è un altro giorno’ su Instagram in un post:

Riproduzione riservata © 2022 - DG