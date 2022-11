Dialogo molto sincero nella Casa del GF Vip tra Alberto De Pisis e Oriana Marzoli. Il ragazzo si è confidato su degli aspetti molto personali…

Momento di relax e di confessioni anche molto intime al GF Vip. Protagonisti Alberto De Pisis e Oriana Marzoli che si sono trovati a parlare di alcune situazione relative non solo al reality show. In particolare il ragazzo ha spiegato alcune sue scelte e alcune sue preferenze anche a livello sentimentale.

Alberto De Pisis e il dialogo con Oriana al GF Vip

Alberto De Pisis

Dopo aver raccontato del suo interesse per Edoardo Donnamaria, Alberto De Pisis ha parlato della propria omosessualità con Oriana Marzoli. I due stavano passando un momento di relax nella stanza da letto della Casa del GF Vip e il giovane ragazzo si è lasciato andare ad alcune esternazioni, anche sollecitato dalla donna.

La venezuelana ha rivolto al compagno di reality alcune domande sul suo orientamento in tema sentimentale: “Cosa preferisci uomo o donna?”, il quesito di Oriana. La replica dell’influencer è stata chiara: “Non è cosa preferisci, io sono omosessuale e fiero di esserlo”. Eppure in passato, De Pisis ha spiegato di aver provato qualcosa anche per le donne: “È capitato di vedere una persona che non sia un uomo con occhi diversi e provare attrazione mentale e fisica con cui instaurare un rapporto di conoscenza. Sono attratto dai ragazzi del mio stesso sesso. Poi può capitare in generale di incontrare una persona… È un concetto legato alla pansessualità, provare attrazione intellettuale, fisica, mentale e romantica verso qualcuno a prescindere dall’orientamento sessuale”.

Di seguito, invece, una parte del dialogo tra i due dove si parla anche di Edoardo e di una particolare attenzione che Alberto aveva per lui ma che ha accantonato quando Donnamaria ha iniziato la sua “love story” con Antonella:

