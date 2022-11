Dopo la proposta di matrimonio diventata subito virale, Valerio Scanu si racconta in un’intervista al Corriere della Sera.

Valerio Scanu sta vivendo dei giorni molto importanti. Tramite Instagram, infatti, ha da poco svelato in un colpo solo di essere omosessuale e di essere in procinto di sposarsi. La dolcissima proposta di matrimonio al fidanzato Luigi Calcara è diventata subito virale sui social. Il cantante, arrivato al successo grazie a Amici di Maria De Filippi, si è raccontato in un’intervista al Corriere Della Sera.

Valerio Scanu: l’intervista

Al giornale Corriere Della Sera, per quanto riguarda il suo orientamento sessuale, Valerio racconta: “In realtà ho semplicemente fatto la proposta di matrimonio all’uomo che amo. Non ho mai voluto etichettarmi in un modo o nell’altro, men che meno ho pensato di sfruttare a mio vantaggio un eventuale coming out”. Ha rivelato anche di aver avuto relazioni con donne: “La più lunga di quasi un anno”.

L’amore però l’ha trovato in Luigi Calcara, un professore all’Università Sapienza di Roma: “Mi aveva scritto su Instagram commentando una foto a luglio 2020. Ha un profilo privato e siccome non eravamo amici ho trovato il messaggio per caso. Abbiamo cominciato a chattare e il giorno stesso ci siamo conosciuti di persona”.

Il cantante ha anche rivelato come ha vissuto il coming out con i suoi genitori: “Ne ho sentito il bisogno a 20 anni. Ho pensato che se portavo nella loro casa una persona era giusto che sapessero quale ruolo ricopriva nella mia vita”. Ricorda suo padre la mattina dopo in lacrime in cucina, non perchè fosse gay, ma: “al pensiero che mio figlio si sia tenuto tutto dentro e abbia temuto di non essere amato da noi”.

