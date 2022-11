Botta e risposta animato su Twitter tra Selvaggia Lucarelli e Roberto Burioni sulla questione di Carlotta Rossignoli.

Selvaggia Lucarelli torna a parlare del caso di Carlotta Rossignoli. La ragazza dei record si è laureata in medicina all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano con grandissimo anticipo, scatenando le ire sui social. In questi giorni, infatti, Carlotta ha ricevuto talmente tanti insulti che si è vista costretta a chiudere il proprio profilo Instagram. L’Università ha cercato di dare spiegazioni riguardo all’iter eseguito dalla studentessa che la Lucarelli ritiene “confuse”. Su Twitter, però, Roberto Burioni risponde alla giornalista.

Il commento di Selvaggia Lucarelli e la riposta di Burioni

Qui l'unica confusa sei tu. Gli studenti hanno visto tutti documenti, compresi i libretti della Rossignoli, e hanno ammesso che è stato tutto regolare. La didattica online (con lezioni registrate) durante il periodo COVID è stato un obbligo di legge in tutta Italia. (1/2) pic.twitter.com/Bbr34X4RAT — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) November 15, 2022

Da quello che riporta Selvaggia Lucarelli nel suo articolo su Domani, Carlotta sarebbe riuscita a laurearsi così in anticipo seguendo delle lezioni registrate. Un iter non consigliato e che presto l’Università non consentirà più di fare. Queste, per la giornalista, sono delle spiegazioni confuse che lasciano ancora molti punti oscuri sul percorso della studentessa.

Sotto il post su Twitter commenta poco dopo il virologo Roberto Burioni, che ha sempre preso le parti dell’Università e di Carlotta Rossignoli: “Qui l’unica confusa sei tu. Gli studenti hanno visto tutti documenti, compresi i libretti della Rossignoli, e hanno ammesso che è stato tutto regolare. La didattica online (con lezioni registrate) durante il periodo COVID è stato un obbligo di legge in tutta Italia. Infine la Rossignoli da questo anticipo non avrà alcun vantaggio visto che gli esami per la specializzazione sono a luglio per cui starà sette mesi ad attendere. Non è un percorso che consigliamo, noi le avevamo suggerito un soggiorno all’estero“.

Selvaggia Lucarelli non ha riposto ai commenti di Burioni, ma al suo posto decine di utenti che non si ritengono soddisfatti dalle spiegazioni dell’Università, hanno chiesto più informazioni riguardo alla vicenda.

