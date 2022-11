Ospite a Belve, Rocco Siffredi annuncia che non girerà più film e svela di aver scritto un messaggio a Francesco Totti .

Questa sera in seconda serata su Rai2 andrà in onda l’intervista di Rocco Siffredi a Belve, programma di Francesca Fagnani. Come ha rivelato in anteprima Dagospia, l’uomo annuncerà il suo ritiro dal mondo a luci rossi. L’attore è anche scoppiato a piangere pensando alla sua dipendenza dal sesso e proprio legato a questo tema rivela di aver scritto un messaggio al calciatore Francesco Totti.

Rocco Siffredi: l’intervista a Belve

ROCCO SIFFREDI ROSZA TASSI

Durante l’intervista a Francesca Fagnani, come rivela Dagospia, Siffredi si è aperto rivelando di voler mettere un punto alla sua carriera di attore per film a luci rosse. Il 58enne si sarebbe anche lasciato andare ad un pianto liberatorio parlando della sua dipendenza dal sesso e avrebbe tirato anche in ballo Francesco Totti. Ha rivelato infatti che avrebbe mandato un messaggio al calciatore: “So che abbiamo un problema in comune…la dipendenza dal sesso!”. Non ci resta che guardare l’intervista in programma su Rai2 per scoprire tutti i retroscena e i motivi delle sue decisioni.

La partecipazione all’Isola dei Famosi

L’attore aveva partecipato nel 2015 all’Isola dei Famosi proprio per combattere la sua dipendenza. In un’intervista alla Repubblica aveva rivelato: “Ci sono andato per la terapia, per la dipendenza dal sesso. Dovevo farcela, ce l’ho fatta. Era una sfida terribile con me stesso, con uno che non è mai andato dall’analista, anche perché l’analista lo facevo io. Ne sono uscito, ora posso ricominciare. E devo tutto alla mia famiglia“.

