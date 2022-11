Edoardo Tavassi è sicuro su chi abbia portato all’interno della casa del GF Vip il Covid: sono quattro i concorrenti in quarantena.

Sono giorni duri per il Grande Fratello Vip dopo che è il Covid è entrato prepotentemente nella casa lasciando concorrenti ed ex concorrenti in quarantena. La situazione è costantemente monitorata dalla redazione del programma ma in molti si chiedono chi sia ad aver infettato la casa. Nella puntata di ieri è stato ospite il virologo Andrea Gori ed Edoardo Tavassi, a fine puntata, ha rivelato il suo pensiero.

Edoardo Tavassi rivela il nome

Il virologo Andrea Gori, direttore delle malattie infettive del Policlinico di Milano, in collegamento con al casa, ha cercato di fare chiarezza sulla situazione: “E’ Molto probabile che i tamponi eseguiti su persone asintomatiche, che hanno un infezione ancora in stato latente, risultino falsamente negativi anche se sono positivi. All’inizio dell’infezione l’infezione si può trasmettere, e spesso i tamponi sono negativi. Quindi sì, è presumibile che il Covid sia stato portato in Casa da uno dei nuovi vipponi“.

Il Prof. Andrea Gori, in collegamento con noi, risponde ad alcune domande su quanto avvenuto negli ultimi giorni nella Casa di #GFVIP. pic.twitter.com/pzt8MhmwSc — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 14, 2022

Alfonso Signorini ha voluto subito aggiungere che è importante che questa non diventi una caccia alle streghe ma che sia ovvio che si tratti di un nuovo vippone. A fine puntata, Edoardo Tavassi rivela il nome del vip che secondo lui è responsabile della situazione: “Luca aveva il Covid, palese. Ora secondo me prolungheranno la quarantena per i nuovi ingressi. Lui l’ha portato, palese, tutti noi altri nuovi siamo risultati negativi“. Si tratterebbe quindi di Luca Onestini, e in effetti l’unico nuovo vip che è risultato positivo dopo il tampone, è proprio lui.

