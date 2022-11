Un confronto diretto tra Antonella Fiordelisi e Guendalina Tavassi per le parole di Antonella sul fratello Edoardo.

Nella puntata di ieri 14 novembre sono scoccate scintille nella casa del Grande Fratello Vip tra la concorrente Antonella Fiordelisi e l’ex concorrente Guendalina Tavassi. Quest’ultima ha fatto un sorpresa al fratello Edoardo presentandosi nel loft per parlare e riabbracciarlo. In questa occasione l’influencer non è riuscita a trattenersi dal commentare alcune parole di Antonella Fiordelisi che avrebbe detto alle spalle dell’uomo. Le due donne hanno quindi avuto un confronto.

Confronto tra Antonella Fiordelisi e Guendalina Tavassi

Le posizioni di Guendalina e Antonella sono molto distanti… e ovviamente volano scintille! 💥 #GFVIP pic.twitter.com/jdsavKDWty — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 14, 2022

Come scrive su Twitter l’account ufficiale del Grande Fratello, sono “scoccate scintille” tra le due donne, che hanno posizioni molto diverse. La Tavassi, infatti, critica Antonella per le parole dette nei confronti di suo fratello: “Mi è dispiaciuto sentire delle cose. Hai sparlato di mio fratello. Lui è profondo ma selettivo. C’è una cosa chiamata ironia, ma la riconosco solo le persone dotate di intelletto. Non puoi permetterti di fare un discorso di selezione a mio fratello. Fino a due secondi fa stavi con Gianluca per poi metterti con Edoardo. Poi cerchi Antonino ma lui ha altre persone che non sei tu”.

Fiordelisi ribatte subito: “Forse capisco che non ti è bastato lo spettacolo con mio fratello e avevi bisogno di altro. Almeno io ho studiato”, al che Guendalina risponde: “Ma tu vuoi dare lezioni a noi? Non è che puoi fare l’avvocato, sei venuta al Grande Fratello”.

L’errore di Antonella

La Fiordelisi cerca a questo punto, senza successo, di citare una famosa frase di Cicerone. La concorrente dice: “Quousque tandem abutere patientia mia?”. Guendalina la interrompe subito: “È inutile che parli latino, io ho fatto il classico. Vuoi dire le declinazioni latine al Grande Fratello Vip?” Alfonso Signorini a questo punto interviene: “Antonella non è così. Si dice Quousque tandem Catilina, abutere patientia nostra?“.

