È venuto a mancare l’attore di soap opera John Aniston: la commovente dedica sui social da parte della figlia Jennifer Aniston.

John Aniston, famosissimo attore di soap opera, è venuto a mancare nella giornata di venerdì 11 novembre 2022. L’attore, nato in Grecia nel 1933, era famoso per il ruolo di Victor Kiriakis nella serie drammatica della NBC “Il tempo della nostra vita”, iniziata nel 1985 e continuata fino a pochi mesi fa. Il mondo si stringe attorno alla famiglia e la figlia, la famosa attrice Jennifer Aniston, condivide sui social una tenera dedica in suo ricordo.

La dedica di Jennifer Aniston al padre John

Jennifer Aniston, famoso volto della serie comedy “Friends”, ha voluto ricordare l’amatissimo padre con un post sul suo profilo Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston) Ad accompagnare il post in cui si vedono padre e figlia in diverse fasi della loro vita, una dolce dedica: “Caro papà, eri uno degli umani migliori che abbia mai conosciuto. Sono grata che tu sia salito in cielo in pace e senza dolore. E per giunta l’11 novembre. Hai sempre avuto un tempismo perfetto. Quel numero avrà per sempre un significato ancora più grande per me. Ti amerò fino alla fine dei tempi e non dimenticare di fare qualche visita”.

La carriera di John Aniston

John Aniston è nato in Grecia nel 1933 ma in giovanissima età si trasferisce con la famiglia negli Stati Uniti. Nel periodo 1969-1970 ha interpretato il personaggio del dottore Eric Richards, nella soap “Il tempo della nostra vita”, per poi prendere il ruolo di Victor Kiriakis dal 1985. Ha anche recitato nelle soap “Aspettando il domani” e “L’amore della vita” ed è apparso in diverse puntate di alcuni serie televisive.

È stato sposato con l’attrice Nancy Dow, scomparsa nel 2016, con la quale ha avuto una figlia, Jennifer Aniston. La coppia si era separata nel 1980 e l’uomo si era poi risposato con l’attrice Sherry Rooney, conosciuta sul set di “L’amore della vita”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG