Dopo l’ennesimo litigio con Ida, Riccardo Guarnieri abbandona lo studio di Uomini e Donne lasciando tutti senza parole.

Ennesima lite tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, la coppia ormai protagonista di Uomini e Donne Over per il suo continuo tira e molla negli anni. Nella puntata di ieri, però, potrebbero essere arrivati ad un vero punto di rottura. Guarnieri infatti non ha più retto il confronto con la donna per il suo corteggiamento ad Alessandro. L’uomo ha perso le staffe e ha deciso di abbandonare lo studio, sotto gli occhi stupiti di tutti i presenti in studio.

Guarnieri abbandona lo studio

Riccardo, stanco di vedere Ida insieme al suo nuovo corteggiatore Alessandro, non è riuscito a trattenersi e ha abbandonato lo studio. Poco prima aveva confessato alla donna: “A me bastava un solo sguardo come quello che ha dato ad Alessandro, ma a me non è mai stato dato“. Nonostante quindi avesse fatto capire a Ida di tenere ancora molto a lei, la donna ha scelto di ballare con Alessandro.

Il cavaliere in quel momento ha perso le staffe e al grido di “Vaffanc**o Ida”, ha abbandonato lo studio di Maria De Filippi sotto gli occhi sbigottiti del pubblico e della stessa Ida. Persino la conduttrice è intervenuta e ha detto ciò che in molti pensano già da tanto tempo: “Ida e Riccardo sono due persone che non si capiranno mai”. Che sia arrivata davvero ad un punto di rottura questa storia d’amore travagliata?

