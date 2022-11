Anche il Ministro della Cultura guarda Pomeriggio Cinque: la conferma in un post social per il quale Barbara D’Urso ha ringraziato…

Molto amata dal pubblico di Canale 5, Barbara D’Urso, adesso, può vantare anche un altro telespettatore d’eccezione. Di chi si tratta? Del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Qualche giorno fa, infatti, proprio l’uomo aveva pubblicato uno scatto nel quale, sullo sfondo, si vedeva la trasmissione di Carmelita, Pomeriggio 5, in tv…

Barbara D’Urso e le parole di ringraziamento

Come detto, qualche giorno fa il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano aveva pubblicato su Twitter uno scatto con tanto di didascalia: “Al lavoro per la cultura italiana con il sottosegretario Vittorio Sgarbi, il sottosegretario Gianmarco Mazzi e componenti dello staff”. Fin qui nessun clamore, se non fosse che a destare stupore era stato l’immagine allegata dove, sullo sfondo, si vedevano due televisori accesi: uno sintonizzato su Rai News 24, e un altro su Canale 5, dove era in onda Pomeriggio Cinque.

Proprio questo dettaglio è stato notato da Barbara D’Urso che, a distanza di qualche giorno, ha voluto ringraziare pubblicamente: “Mi rende orgogliosa sapere che, nell’ufficio del ministro della Cultura, al pomeriggio la tv è sintonizzata su Pomeriggio Cinque. È un riconoscimento per il lavoro che tutti i giorni svolgiamo nella redazione di Videonews. Grazie ministro Gennaro Sangiuliano”.

Non è dato sapere se effettivamente il Ministro della Cultura stesse guardando la trasmissione o se sia stato solo un caso, ma la foto lascia intendere che per Carmelita ci sia davvero uno spettatore di grande prestigio. Insomma, per la conduttrice un importante vanto e motivo di orgoglio dopo qualche critica ricevuta nell’ultimo periodo. Come si evince dalle sue parole, la donna è davvero entusiasta di questa situazione.

Di seguito il post Twitter di Carmelita con le parole in risposta al tweet di Gennaro Sangiuliano:

Mi rende orgogliosa sapere che, nell’ufficio del ministro della Cultura, al pomeriggio la tv è sintonizzata su #Pomeriggio5. È un riconoscimento per il lavoro che tutti i giorni svolgiamo nella redazione di Videonews. Grazie ministro @g_sangiuliano! pic.twitter.com/WTu9eAmEPD — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) November 14, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG