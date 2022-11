Dalla Casa del GF Vip sono arrivate, nelle scorse ore, accuse verso Carolina Marconi. La donna ha risposto sui social.

Arrivano dal GF Vip pesanti paroli su Carolina Marconi e un oggetto che la donna avrebbe regalato a Giaele De Donà in segno di affetto e amicizia. Un qualcosa che adesso, la giovane che l’ha ricevuto, afferma che possa portarle… sfortuna.

Carolina Marconi accusata di portare sfortuna: la risposta

Carolina Marconi

Tutto parte da una confessione che Giaele fa nella Casa con riferimento ad un oggetto che Carolina Marconi le aveva regalato quando ancora era all’interno dell’abitazione: “Me lo ha regalato Carolina con la mia iniziale, non vorrei ci avesse fatto una macumba… Lo rompo e lo butto, non si sa mai che porta sfiga”, le parole della ragazza nel video postato dalla diretta interessata.

Da qui la replica durissima: “Avevo regalato a Giaele un cuoricino per il suo compleanno dentro la casa fatto con la farina e bicarbonato con la sua iniziale. Una volta seccato l’ho colorato con lo smalto blu.. Se poi nn siamo più amiche per altri motivi non è carino dire che il mio oggetto porta sfiga e che le ho fatto la macumba… Senza parole”, ha scritto la ex concorrente.

Tra le due i rapporti erano amichevoli fino a quando la Marconi non ha voluto dire la sua sui comportamenti della De Donà con Antonino. “Vedo una una ragazza che ha 23 anni e non vuole rinunciare all’uomo miliardario però se la vuole fare questa storia d’amore qui dentro”, erano state le sue parole.

Di seguito il post Instagram della Marconi con le immagini e le parole della De Donà e la sua risposta:

Riproduzione riservata © 2022 - DG