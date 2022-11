Sembra essere finita la relazione tra due ex studenti della nota scuola di Amici di Maria De Filippi. L’annuncio è arrivato via social.

Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati ma pare proprio che due ex studenti di Amici di Maria De Filippi abbiano posto fine alla loro relazione. Di chi stiamo parlando? Di Albe (Alberto La Malfa) e di Serena Carella.

Amici, la coppia si è lasciata?

Solamente poco tempo fa, i due, dopo aver trascorso le vacanze estive insieme, Albe aveva spiegato che la relazione con Serena stava andando bene e che i due si sarebbero continuati a frequentare anche dopo la partenza dell’ex ballerina di Amici per l’America dove andava per studiare.

Le cose, però, evidentemente, non sono andate come previsto.

Infatti, sarebbe finita la storia d’amore tra i due. A confermare il tutto un breve video pubblicato da Andrea Fantino, tiktoker e amico di Albe. Il ragazzo, promuovendo il nuovo singolo dell’artista in uscita, si è lasciato andare alla seguente frase: “Allora ragazzi, è uscito il nuovo singolo del single Albe, disponibile ovunque su tutte le piattaforme di streaming. Cado!”.

Proprio la precisazione sul “single Albe” fa capire che qualcosa con Serena non sia più come prima. Sebbene non ci siano state dichiarazioni in merito, il cantante ha condiviso a suo volta quel filmato aggiungendo: “Sembra una presa per il colo ma è vero”. Il riferimento era all’uscita del singolo o sul fatto che ora sia di nuovo single? Chi lo sa. Non resta che attendere ulteriori novità…

Di seguito il video da Tik Tok:

