Sono quattro i concorrenti risultati positivi al Covid-19 all’interno della Casa del GF Vip. Ma come è stato possibile il contagio?

Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato dei casi di Covid-19 all’interno della Casa del GF Vip. Sono ben quattro i concorrenti risultati positivi al coronavirus e che, adesso, sono momentaneamente fuori dal reality. Si tratta di Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita. Ma la domanda che in tanti si sono posti è questa: come ha fatto il virus ad entrare?

A provare a rispondere al quesito è stato il virologo Fabrizio Pregliasco a Fanpage.it.

GF Vip: come è entrato il Covid nella Casa.

Alfonso Signorini

Il virologo ha provato a spiegare in che modo il Covid potrebbe essere arrivato a contagiare i concorrenti del GF Vip: “I tamponi, sistematicamente attuati, non sono una sicurezza perché c’è sempre una quota di falsi negativi in fase di incubazione. Per quanto posso constatare, non credo sia una vera e propria bolla separata dal mondo”, ha detto Pregliasco.

E quindi come potrebbe essere entrato il virus? “Tramite le persone che portano i pasti, o quelli che portano via i rifiuti, forse anche qualche cameraman, le persone che entrano in un secondo momento. Magari sono tutte persone che si presentano in fase di incubazione un po’ tardiva. Non c’entrano gli oggetti contaminati. Perché questo aspetto si è visto che è sempre meno rilevante. Magari qualcuno ha lasciato tracce di saliva poco prima di consegnare della spesa. È chiaro che un Omicron ampiamente contagiosa come questa dà questa possibilità. Poi, loro vivono in un contesto familiare, senza mascherine o altro e questa convivenza non è altro che un esempio tipico di quello che accade”.

Insomma, non è dato sapere in che modo sia andata in questo caso anche se le varie ipotesi, adesso, sono abbastanza chiare.

Di seguito quello che era stato il comunicato del GF sui casi di Covid:

