Al GF Vip è tempo di rivelazioni Wilma Goich ammette di avere un debole per Daniele Dal Moro: le sue parole fanno discutere…

C’è un feeling particolare al GF Vip tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro. Che le cose possano diventare serie anche a livello sentimentale? Chi lo sa, intanto la nota cantante si è esposta, e non poco, rivelando le sue sensazioni ed emozioni…

Wilma Goich pazza di Daniele al GF Vip

Wilma Goich

“Venendo qui tutto potevo immaginare tranne che questo. Sì tutto tranne questo. Adesso me la vivo come viene. Questa cosa mi fa stare bene. Il fatto di stare qui mi piace perché non dico: ‘Chissà se incontro questa persona’, ma dico: ‘Qui so che c’è di sicuro lui’”. Sono queste alcune delle parole di Wilma Goich all’interno della Casa a proposito del feeling con Daniele.

“Però c’è un abisso tra noi. Io sono anche vergognosa e ho imbarazzo ad ammettere queste cose. Fuori in 20 anni non ho mai provato una cosa così. Questo dalle prime serate che ho passato qui con lui. Eravamo io, lui e Patrizia. Io raccontavo cose mie forti e piangevo. Lui aveva appena raccontato del suo dolore. Stava piangendo come me ed è venuto ad abbracciarmi. Eravamo bagnati dalle nostre lacrime. Nei giorni successivi non ci siamo detti una parola, ma ci guardavamo e già capivamo. Sono cose che non ti spieghi”, ha aggiunto la donna confidandosi in giardino.

In uno scambio con Daniele, proprio il ragazzo le aveva detto: “Non se ne parla di avere qualcuno? Te lo dico col cuore, sei talmente bella che sarebbe un peccato non amarti”.

Chissà cosa bolle in pentola e se tra i due succederà qualcosa nonostante la grande differenza d’età.

Di seguito il post Twitter di un utente sulle parole della donna:

Di seguito un altro post con le parole tra i due protagonisti:

