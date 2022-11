Asia Argento si sfoga sui social dopo aver subito un pesante lutto. L’attrice ha scelto una sorta di dedica per una persona a lui carissima.

Un post social per sfogare i suoi sentimenti dopo la perdita di un amico. Così Asia Argento ha deciso di comportarsi dopo aver appreso della triste morte di Kiko Loiacono, il tour manager e produttore di origini baresi, molto noto all’ambiente dello spettacolo. L’attrice ha ammesso di non riuscire a darsi pace per quanto accaduto in queste ore.

Asia Argento, le parole sui social

Asia Argento

“Ho perso uno dei miei più cari amici e il mondo ha perso un essere umano veramente gentile, generoso, genuino, onesto, puro, stimolante, divertente, unico”. Sono queste le prime parole di Asia Argento nell’ultimo post social nel quale piange la scomparsa di Kiko Loiacono. “Unico nel suo genere. Sono devastata oltre il dicibile”.

E ancora: “L’unica cosa che mi dà un po’ di pace è leggere le parole di tutte le persone a cui hai toccato l’anima. Hai creato così tanti legami con altre persone. Sei stato davvero brillante nella tua vita, amico mio. Non sono sicura di come andare avanti senza i nostri scambi quotidiani. Ma mi sento fortunata per essere stata toccata dalla tua presenza in questa vita”.

Loiacono aveva collaborato con tantissime persone del mondo dello spettacolo. Tra questi anche i Primal Scream e i Mogwai.

Di seguito il post Instagram della donna con tanti scatti in compagnia dell’amico e sotto il quale moltissimi fan le hanno subito fatto sentire grande affetto e vicinanza:

Riproduzione riservata © 2022 - DG