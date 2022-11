Parole dure verso Ilary Blasi da parte di Alex Nuccetelli, amico di Francesco Totti. Arrivano dettagli del rapporto fino ad ora inediti…

Non si placano le polemiche, le discussioni e i retroscena sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. A raccontare dettagli, fino ad oggi, inediti, è stato l’amico dell’ex capitano della Roma, Alex Nuccetelli a Turchesando di Radio Cusano.

Ilary Blasi, le rivelazioni dell’amico di Totti

Ilary Blasi

A proposito del rapporto tra Ilary Blasi e Francesco Totti, Nuccetelli si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni destinate a far parlare e che non mettono in bella luce la nota conduttrice: “Che Ilary non provasse più amore era abbastanza evidente. Un esempio: nei primi mesi Francesco mi diceva che tornava da Milano e diceva sempre di avere mal di testa. Non so come siano riusciti a proseguire altri 20 anni”, ha rivelato l’amico del Pupone.

Poi ancora a rincarare la dose: “Se tu rientri a casa e tua moglie ha sempre un diavolo per capello, per anni, considero lecito pensare di rifarsi una vita da un’altra parte. Poi ognuno procede per la propria vita e lo fa per il bene dei figli. Nel primo momento di debolezza mai visto dal proprio partner bisognerebbe stargli accanto”.

Insomma, delle rivelazioni che faranno parlare e che, molto probabilmente, avranno anche una replica da parte dei diretti interessati e, in modo particolare, dalla conduttrice televisiva.

In queste settimane, poi, è iniziato il processo che dovrà sancire la separazione tra i due in modo ufficiale. Siamo sicuri che ulteriore benzina sul fuoco non fosse necessaria e, con ogni probabilità, potrebbe dare molto fastidio in un momento delicato come questo.

Di seguito, invece, un recente post Instagram di Francesco Totti durante un evento di Padel insieme a degli amici e che è stato pubblicato a fine ottobre:

