Michelle Hunziker in tv col il Kyokushinkai: un’arte marziale che ha iniziato a praticare da qualche tempo. Le sue parole.

Al centro dei gossip per il ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi, questa volta Michelle Hunziker fa parlare per altre ragioni. La donna, infatti, è stata ospite in tv in Germania e ha portato un’esibizione di Kyokushinkai, un’arte marziale che ha iniziato a praticare da qualche tempo. La conduttrice ha rotto una tavoletta in legno e poi sui social ha lanciato un messaggio molto importante.

Michelle Hunziker: la tavoletta di legno e le parole

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è stata ospite di un programma tedesco per raccogliere fondi a favore di ‘Doppia Difesa’, la fondazione che aiuta le vittime di discriminazioni, abusi e violenze fondata proprio dalla stessa conduttrice insieme a Giulia Bongiorno.

Per guadagnare il premio, Michelle ha portato in tv il Kyokushinkai, l’arte marziale che ha iniziato a praticare da qualche tempo. La bellissima bionda ha fatto anche un’esibizione nella quale ha spezzato una tavoletta di legno.

Un modo per mettere alla prova la sua velocità di reazione ma non solo. Infatti, sui social, la stessa showgirl ha spiegato: “Nel frattempo ieri ho portato il Kyokushinkai in tv in Germania. Una sfida per vincere poi dei soldi per Doppia Difesa… e io per le mie Donne ho portato a casa il premio”.

E ancora: “Tra varie sfide di reazione, velocità e puntare giusto sugli altri… Ce l’ho fatta! A parte il divertimento, per il me il percorso di autodifesa è un cammino al quale tengo molto”.

La donna ha preso parte all’esibizione insieme ad una bambina, campionessa di Shotokan, un’altra arte marziale molto nota. Nelle stories Instagram sono presenti anche le foto e le immagini del bel momento.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram nel quale la conduttrice raccontava l’inizio del suo percorso con questa disciplina:

