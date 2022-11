Non sembrano esserci più dubbi sul fatto che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi siano tornati insieme o ci stiano provando: la prova.

Ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La coppia pare essere tornata insieme e dopo le tantissime indiscrezioni con interviste e smentite, ora ci sarebbero pure le prove, o meglio… le foto che non lasciano scampo ad interpretazioni.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme

Michelle Hunziker e Tomaso trussardi

Che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi avessero trascorso il ponte di Ognissanti sulle Dolomiti insieme non era un segreto anche se mancava, di fatto, una “prova”. E adesso, anche questa è arrivata. Il merito è di Diva e Donna che in queste ore ha pubblicato in esclusiva le immagini di quei giorni magici che hanno sancito, di fatto, il ritorno di fiamma tra i due e una nuova vita bis, forse, insieme.

“Tutto è possibile. In amore, anche l’impossibile può succedere. Ora ho 45 anni e so che il bianco e nero non esiste”, erano state le parole della showgirl a Bunte solamente pochi giorni fa.

“Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle”, le dichiarazioni, invece, di Trussardi.

Ora, però, la foto che non lascia spazio ad interpretazioni. Il nuovo, vecchio, amore è di nuovo sbocciato tra i due…

Di seguito il post Intagram del profilo ufficiale di Diva e Donna con la foto del ritorno di fiamma tra i due:

