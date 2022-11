Karina Cascella nelle vesti “indirette” di opinionista. Non solo del GF Vip di questa stagione ma anche dei programmi… di Barbara D’Urso.

La ricordiamo accanto alle sedute del trono di Uomini e Donne per commentare le vicende nel noto programma di Maria De Filippi, adesso Karina Cascella si occupa di altro ed in particolare del suo ristorante a Bergamo, il Matambre. Eppure, la donna non smette di dare uno sguardo, come è inevitabile che sia, alla tv e ai programma dell’attualità. In particolare, parlando a Mio, l’ex opinionista ha avuto modo di soffermarsi sul GF Vip e anche sulle trasmissioni di Barbara D’Urso.

Karina Cascella: il commento su GF Vip e Barbara D’Urso

Karina Cascella

Karina Cascella, come riportato da Gossip e Tv, ha detto la sua inizialmente sull’edizione del GF Vip di quest’anno condotta da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Orietta Berti come opinioniste: “Dopo il caso Bellavia ho smesso. Non sono brave persone e non hanno nulla da raccontare. Si salvano solo i giovani. Orietta Berti non è incisiva nei suoi interventi. Non riesce a fare da spalla al conduttore. Un po’ come quando c’era Pupo: che senso aveva come opinionista al GF Vip?”.

Le parole dell’ex volto di Uomini e Donne vanno anche oltre. Infatti, non solo Grande Fratello Vip nelle dichiarazioni della Cascella. Sono arrivati anche dei “consigli” alla regina dei programmi pomeridiani di Canale 5, Barbara D’Urso. In particolare un suggerimento per dare una ventata di freschezza alle sue trasmissioni: “I suoi talk sono belli, ma dovrebbe esserci qualcosa in più per dare un pizzico di leggerezza tra le tante brutte notizie che ci sono. C’è troppa cronaca a mio avviso”.

Staremo a vedere se chi di dovere accoglierà il consiglio o vorrà dire la sua a proposito…

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG