La new entry al GF Vip, Edoardo Tavassi, dà spettacolo e non solo… Una “scenata” del fratello di Guendalina ha spaventato tutti.

Lacrime al GF Vip e non è una novità. Curioso, però, come queste arrivino da Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina, da poco entrato nella Casa, nelle ultime ore si è reso protagonista di un qualcosa di assolutamente “spaventoso” per i suoi compagni. Le immagini hanno subito fatto il giro del web…

Edoardo Tavassi spaventa tutti al GF Vip

grande fratello occhio

Edoardo Tavassi è da poco entrato al GF Vip e già si è preso la scena. Il fratello di Guendalina, molto amato dal pubblico della tv grazie alla recente partecipazione all’Isola dei Famosi, ha stupito tutti anche nel reality condotto da Alfonsi Signorini.

Cosa ha combinato? Qualcosa di spaventoso per i suoi compagni. Tavassi, infatti, ha inscenato una imminente eliminazione/squalifica nei suoi confronti e si è mostrato disperato in lacrime. Il tutto, in piena notte…

“No, ragazzi… Me l’hanno detto che esco. Me l’hanno detto. Mi hanno detto che io ho detto ***. Mi diranno che dovrò chiedere scusa ma devo abbandonare la casa. Me l’hanno fatto sentire”, le parole di Edoardo in lacrime con tanto di complice illustre, Patrizia Rossetti.

Dopo aver svegliato mezza Casa e aver proseguito in questo scherzone, ecco la verità: “Ve sto a piglià per il c**o! Sto scherzando ragazzi. Non è vero era uno scherzo”, ha spiegato tra le risate generali il fratello di Guendalina.

Le reazioni dei compagni sono state quasi tutte di risate. Chissà se e quando gliela faranno pagare…

Di seguito il post Twitter di un utente con tanto di filmato dell’accaduto:

EDOARDO TAVASSI IL GRANDE FRATELLO SEI TU, È RIUSCITO A FAR ALZARE DAL LETTO MEZZA CASA PREOCCUPATI PER LUI E PATRIZIA COMPLICE STO MALISSIMO#gfvip pic.twitter.com/Y272QAU62l — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 9, 2022

