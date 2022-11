Piccola disavventura per Re Carlo III e la Regina consorte Camilla. La coppia è stata aggredita con un lancio di uova con protagonista un uomo, poi arrestato. Le immagini dell’accaduto sono diventare presto virali sul web.

L’episodio che ha visto proragonisti Carlo e Camilla è avvenuto mentre i nuovi sovrani del Regno Unito salutavano la gente scesa in strada ad accoglierli in occasione dell’inaugurazione di una statua dedicata alla defunta regina Elisabetta II.

Da quanto si apprende da diversi tabloid inglesi, ad effettuare il lancio di uova, per la precisione tre, è stato un uomo che urlava frasi contro l’Inghilterra.

“Questo paese è stato costruito sul sangue degli schiavi”, le parole riportate dai media britannici. In risposta, molte altre persone presenti tra la folla hanno iniziato a gridare “God save the King” oltre che “vergognati”, diretto all’uomo.

Come detto, la scena della contestazione anti-monarchia è stata ripresa dalle telecamere e le immagini sono state diffuse da molti utenti sui social.

Da sottolineare come le uova lanciate verso il Re e la Regina consorte non sono arrivate a bersaglio con i due usciti illesi e puliti.

La visita è, infatti, proseguita senza altri intoppi, con l’inaugurazione del monumento alla presenza delle autorità locali e dell’arcivescovo anglicano di York.

Di seguito un post Instagram che riporta alcune immagini del fatto:

