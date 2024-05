Alvaro Morata e Alice Campello multati di 22mila euro per l’abbattimento non autorizzato di cinque alberi. Scopri qui tutti i dettagli.

Il noto calciatore spagnolo Alvaro Morata e sua moglie Alice Campello sono stati recentemente multati per un totale di 22mila euro dal Comune di Pozuelo de Alarcon, nella comunità autonoma di Madrid. Il motivo della multa sarebbe una presunta “cattiva condotta“.

La coppia, che risiede nella lussuosa zona residenziale di La Finca, si è trovata al centro di una controversia riguardante l’abbattimento di alberi senza l’autorizzazione.

Alvaro Morata e Alice Campello multati per l’abbattimento di alberi

Il Comune di Pozuelo de Alarcon ha sanzionato Alvaro Morata e Alice Campello in base alla legge 8/2005 del 26 dicembre. Tale legge tutela e promuove la conservazione degli alberi urbani nella Comunità di Madrid.

Alice Campello

La coppia aveva ottenuto una licenza urbanistica per effettuare lavori di ristrutturazione nella loro proprietà. Tuttavia, durante questi lavori, sono stati abbattuti cinque alberi, un’azione che non era prevista nel piano di ristrutturazione originario approvato dal Comune. I due coniugi, infatti, non hanno richiesto le necessarie autorizzazioni dal comune per abbattere gli alberi nella villa.

Questa “piccola” dimenticanza costerà cara al calciatore e alla moglie. Ma come hanno reagito?

Alvaro Morata e Alice Campello: la reazione alla multa

Al momento, né Alvaro Morata né Alice Campello hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo alla multa.

La notizia ha comunque suscitato un certo clamore, considerando la fama della coppia. Morata, attaccante dell’Atlético Madrid, è una figura di spicco nel mondo del calcio, mentre Alice Campello è una nota influencer e imprenditrice.

Resta da va vedere se i due pagheranno la multa oppure la contesteranno al comune. Si tratta, infatti, di una multa piuttosto salata e causata da cavilli burocratici. Al momento attendiamo nuovi aggiornamenti sulla vicenda che riguarda il calciatore e la nota influencer.