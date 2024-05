Protagonista a ‘È sempre mezzogiorno’, Antonella Clerici si è lasciata andare ad un piccolo sfogo legato alla scuola e a sua figlia.

Amata per la sua bravura ma soprattutto per il suo essere sempre molto sincera e diretta con i telespettatori. Stiamo parlando di Antonella Clerici che nel corso dell’ultima puntata andata in onda di ‘È sempre mezzogiorno‘ è stata protagonista di un piccolo sfogo a tema scuola che ha coinvolto persino sua figlia, la giovane Maelle. Il tutto, ovviamente, in diretta…

Antonella Clerici arrabbiata con la figlia

Antonella Clerici

Come solita fare durante la trasmissione da lei condotta di ‘È sempre mezzogiorno‘, la Clerici si è lasciata andare alla sua grande simpatia ma, allo stesso tempo, anche ad un piccolo sfogo legato ad argomento “scolastici” che hanno chiamato in causa pure sua figlia, la giovane Maelle a cui è tanto legata. La conduttrice, infatti, in uno scambio con lo chef Daniele Persegani, ripreso anche da Today, si è lamentata di qualche comportamento degli studenti di oggi.

La donna ha ricordato un gruppo di ex studenti che hanno rifatto la maturità classica per divertimento e ha detto: “Che voglia. Io la vivrei come un incubo”. Poi, sempre nel discorso con lo chef: “Oggi però non vorrei parlare troppo di scuola che sono incavolata con mia figlia, parliamo invece di gnocchi di melanzane. Io divento pazza, poi io sulla scuola sono terribile”, ha aggiunto la conduttrice.

Dal canto suo lo chef ha provato a dirle che risultava un po’ pesante (ovviamente con ironia) e la presentatrice ha prontamente replicato: “Ma come sono pesante? Una fa il liceo classico, con latino e greco che sono materie d’indirizzo…”. Infine, facendo riferimento alla possibilità di avere degli incidenti di percorso in ambito scolastico: “Ma no, ma quale incidente di percorso, se si studia gli incedenti di percorso non ci sono, eh dai!”.

L’amore per Maelle

Non è chiaro se ci siano stati riferimenti particolari alla figlia Maelle ma sicuramente la Clerici è risultata essere un pizzico arrabbiata con la giovane ragazza per qualche ragione. Ad ogni modo l’eccezionale rapporto tra le due consentirà ad entrambe di ritrovare l’equilibrio e tornare ad essere super in sintonia come qualche settimana fa quando la giovane aveva festeggiato gli anni e sua madre le aveva dedicato un bellissimo e dolcissimo pensiero.