La giovane Maelle festeggia 15 anni: mamma Antonella Clerici non ha fatto mancare una dedica speciale davvero dolcissima.

Tra i volti maggiormente apprezzati della televisione italiana, Antonella Clerici ha fatto ancora il pieno di affetto. Questa volta in tv ma sui social dove, da tenera mamma, ha voluto mandare una dedica davvero dolce e speciale a sua figlia Maelle, avuta da Eddy Martens, per il suo 15esimo compleanno.

Antonella Clerici, gli auguri speciali alla figlia Maelle

Una giornata davvero speciale in casa di Antonella Clerici. Sua figlia Maelle, infatti, oggi ha festeggiato i suoi 15 anni.

La conduttrice non ha fatto mancare una dedica social per la sua “piccola” e ha scelto alcune foto per esprimere le emozioni da mamma.

La presentatrice, infatti, ha deciso di condividere su Instagram un video che raccoglie alcuni dei best moments di sua figlia. Si parte da qualche immagine di quando la ragazzina era ancora piccola con il ciuccio in bocca, con tanto di peluche abbracciato, per poi passare ad altri scatti che racchiudono anche il grande rapporto tra la festeggiata e sua madre, appunto.

Molto emozionante anche il sottofondo musicale scelto per accompagnare la carrelata di foto, ovvero la canzone di Elisa, ‘A modo tuo’.

“Istanti di vita!”, ha scritto la bella Antonella nella didascalia del suo contenuto. E ancora: “Così, velocissimi sono arrivati anche i tuoi 15 anni. Auguri amore mio infinito”, il tutto seguito da svariati hashtag come #Maelle, #compleanno, #happybirthday e #amodotuo.

La dedica della donna è stata davvero apprezzata tantissimo. In molti hanno voluto commentare facendo gli auguri alla 15enne, come in tanti hanno scelto di fare riferimento alla crescita dei rispettivi figli. Tra le persone che hanno voluto lasciare un pensiero, anche Elisabetta Canalis e Arianna Mihajlovic.

Di seguito anche il post su Instagram della conduttrice che ha raccolto tantissimi messaggi d’affetto oltre che di auguri per la ragazzina: