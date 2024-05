Curioso intervento sui Ferragnez da parte di Bianca Berlinguer che, di fatto, si è schierata con Chiara Ferragni e “contro” Fedez.

Sono mesi intensi e ricchi di notizie a proposito dei Ferragnez e in tv, così come sui social, non sono mancati pareri anche illustri sulla storia d’amore, e di business, tra i due. L’ultimo è arrivato da Bianca Berlinguer, nota conduttrice e giornalista, durante la sua trasmissione su Rete 4 ‘È sempre Cartabianca’. La presentatrice, parlando con Selvaggia Lucarelli, ha detto la sua sulla coppia e sulla loro separazione andata in scena dopo il caso pandoro.

Bianca Berlinguer, il commento sui Ferragnez

Chiara Ferragni – Fedez

Nel corso della recente puntata del programma della Berlinguer, come detto, si è parlato di Chiara Ferragni e di Fedez e in questo senso la padrona di casa ha voluto dire la sua: “Però una cosa la dico, appena lei è stata in difficoltà lui ha preso e se n’è andato via di casa”, il commento diretto e senza peli sulla lingua della conduttrice.

Successivamente, ecco un’altra frecciata: “Scusatemi, ma questo penso. Non per entrare nel merito di vicende, però questo fa un po’ pensare. Eh vabbè però è così. Dopo quindici giorni se ne era già andato a vivere in un’altra casa, quella nuova da 400 metri quadri. In questo momento l’abbandonata è stata lei che era quella che aveva tenuto in piedi questa coppia, questo marchio, questo brand. Tra i due mi è sembrata più attiva lei in questo senso. Lei aveva tenuto tutto in piedi prima che succedessero queste ultime dinamiche”.

Il libro di Selvaggia Lucarelli fa il boom

Le parole della Berlinguer hanno trovato la posizione favorevole di Selvaggia Lucarelli che, come noto, proprio sui Ferragnez ha dato una visione importante nel suo recente libro ‘Il vaso di Pandoro’. L’opera della giornalista sta facendo grandi risultati in termini di vendite. Infatti, nel giro di pochi giorni, lo scritto ha avuto un boom inatteso che ha portato addirittura ad optare per quarta ristampa.