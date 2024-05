‘Il vaso di Pandoro’ sta avendo un vero e proprio boom di vendite. Il libro di Selvaggia Lucarelli sui Ferragni ha numeri da record.

Come era prevedibile, il libro di Selvaggia Lucarelli sui Ferragnez sta avendo un grande successo. La giornalista ha di recente pubblicato l’opera ‘Il vaso di Pandoro – Ascesa e Caduta dei Ferragnez’ e nel giro di pochi giorni ha già fatto un vero e proprio boom di vendite. Il tanto atteso scritto, che ha generato grande attenzione, sembra destinato ad una grande e ulteriore ascese anche nelle prossime settimane.

Selvaggia Lucarelli, numeri record per il libro sui Ferragnez

Selvaggia Lucarelli

Lo scorso 14 maggio, come noto, Selvaggia Lucarelli è uscita con il libro ‘Il Vaso di Pandoro – Ascesa e Caduta dei Ferragnez’ che parla, come da titolo, di Chiara Ferragni e di Fedez, una delle coppie più famose dei social e della tv, se non la più famosa. L’opera della giornalista era tanto attesa e, a quanto pare, dopo la sua pubblicazione sta registrando un grandissimo successo.

Secondo quanto si apprende da Biccy che cita quanto riportato sulla fascetta promozionale, infatti, il libro della donna sarebbe alla quarta ristampa nel giro di una settimana. Si parla di cifre davvero importantoi con oltre 30 mila copie già vendute, a conferma del grande trionfo della Lucarelli e del grande interesse per le sue inchieste sui Ferragnez che va oltre i semplici social.

Il motivo del libro

Durante la presentazione del suo libro, la Lucarelli aveva motivato il perché dell’opera e ai microfoni de Il Fatto Quotidiano aveva detto: “Sentire un’altra versione della storia visto che fino ad oggi non c’è mai stata. La caduta, diciamo così dell’impero, e il pandoro gate ha dato la possibilità di raccontare questo fenomeno da un punto di vista critico e soprattutto di analisi. Il libro parla della caduta, parla del pandoro gate, parla del vaso di pandoro ma parla anche di molto altro”.