Una curiosa iniziativa ha visto in queste ore Federica Pellegrini, storica campionessa del nuoto, diventare… una Barbie. Proprio così, perché la donna è stata scelta come la nuova Role Model Barbie per il 2024. A renderlo noto è stata la diretta interessata con tanto di messaggio sui social dove ha mostrato la bambola a lei dedicata.

Federica Pellegrini diventa una Barbie

Attraverso un post condiviso sul proprio profilo Instagram, la Pellegrini, come detto, ha annunciato la grande novità che la riguarda. “Sono molto felice di essere stata nominata Role Model Barbie per il 2024 e di aver ricevuto una bambola One-of-a-Kind a mia immagine e somiglianza, considerandola un tributo ai successi ottenuti nella mia carriera sportiva”, ha scritto la Divina. “Inoltre veicola un messaggio unico e positivo per tutte le bambine che hanno il coraggio di sognare in grande”.

L’iniziativa

Continuano con le sue parole, infatti, la ex campionessa del nuoto ha aggiunto anche le motivazioni dietro questa sorpresa e iniziativa: “Partecipando a questo progetto, che affonda le sue radici nel programma Dream Gap di Barbie, ho la possibilità concreta di ispirare le bambine e le giovani donne a inseguire i loro sogni con fiducia in sé stesse, sfidando gli ostacoli e superando i pregiudizi. Barbie si propone infatti di colmare il Dream Gap, incoraggiando le bambine ad ambire a una vasta gamma di professioni, a sviluppare abilità di leadership e a costruire autostima”.

In conclusione il messaggio della Pellegrini è terminato: “Con il sostegno costante e la guida di mentori reali, incluse le Role Model, si può rafforzare il pensiero che ‘Puoi essere tutto ciò che desideri’, perché con determinazione, passione e supporto mirato, non esiste sogno che non possa diventare realtà”.