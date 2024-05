Tremendo attacco social subito da Rosalinda Cannavò da parte di alcuni haters. La donna, in dolce attesa, ha replicato a modo.

Solamente poco tempo fa Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno annunciato di essere in attesa del loro primo bebè. La coppia è molto amata e apprezzata dal pubblico della televisione e dei social ma, come sempre accade, purtroppo, gli haters non mancano. In questo caso, alla ragazza e futura mamma è arrivato un messaggio davvero terribile a cui non ha potuto fare a meno di rispondere.

Rosalinda Cannavò, l’attacco degli haters

Tramite una storia su Instagram, la bella Rosalinda ha condiviso un terribile messaggio ricevuto da parte di un hater. In questo caso il commento è stato davvero da censura: “Hai paura che Zenga ti lasci, si vede dai messaggi che gli scrivi. Hai sostituito l’anoressia con la dipendenza affettiva. Speriamo tua figlia diventi anoressica… sai che ridere”.

Il pensiero di questo utente, come detto, è stato reso pubblico dalla diretta interessata che ha replicato con grande stile: “Dovete spiegarmi per favore, cos’è che passa per la testa di certe persone per scrivere delle cattiverie così pesanti”, le sue frasi. E poi, con la promessa di far punire l’hater: “Chi fa questo dovrebbe pagare. Imparare la lezione…”.

Il gender reveal e l’emozione della gravidanza

Nei giorni scorsi, la Cannavò e Zenga erano stati protagonisti di un dolcissimo gender reveal party nel quale hanno voluto comunicare a tutti di essere in attesa di un bellissima bambina. La stessa Rosalinda aveva spiegato le sue emozioni in merito alla scoperta della gravidanza: “È stata l’emozione più grande della nostra vita. Una delle emozioni più grandi che potessimo mai provare. Adesso possiamo finalmente immaginarti principessa nostra. Grazie a tutte le persone che hanno condiviso con noi questo momento unico”, le sue parole su Instagram.