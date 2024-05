Addio al nubilato per Cecilia Rodriguez che presto si sposerà con Ignazio Moser. Sui social si è presa la scena Belen, con un balletto super piccante.

Manca poco alle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che presto si diranno il fatidico “sì”. In queste ore è in corso l’addio al nubilato dell’argentina che ha visto anche sua sorella Belen protagonista. Infatti, la showgirl ed ex volto de Le Iene si è presa la scena condividendo sul proprio profilo Instagram un balletto super piccante…

Belen, il balletto all’addio al nubilato di Cecilia

Belen Rodriguez

Come detto, in queste ore è in corso l’addio al nubilato di Cecilia Rodriguez che è volata in Spagna in compagnia delle amiche ma anche di mamma Veronica e della sorella Belen. Proprio quest’ultima, sul proprio profilo Instagram, ha fatto vedere alcuni dei momenti importanti dei festeggiamenti e non solo. Infatti, l’argentina si è divertita anche a far vedere un particolare balletto da lei messo in atto.

La splendida showgirl si è esibita, in costume, in un balletto risultato molto molto piccante che ha suscitato forti reazioni. “Spettacolare”, “Ogni giorno più bella”, hanno scritto diversi utenti. Altri, invece, si sono concentrati su un uomo apparso durante la clip del quale, però, non sappiamo l’identità. Ad ogni modo la bella Belen si è presa la scena con la sua bellezza.

Le nozze di Cecilia Rodriguez

A seguito dei festeggiamenti dell’addio al nubilato andato in scena in Andalusia, la bella Cecilia tornerà ai preparativi per le nozze. Lei e Ignazio si sposeranno il prossimo 30 giugno e lo faranno, come ha spiegato la ragazza “in un borgo in collina, a venti minuti da Firenze”. La scelta della location era ricaduta su questo luogo perché “mi ha fatto ricordare la campagna di Ignazio e quella dell’Argentina, rappresenta l’unione perfetta dei nostri due mondi”, aveva spiegato Cechu.