Il Re Carlo III d’Inghilterra compie 74 anni. Festa di compleanno tra riti ufficiali e un secondo appuntamento che sarà a giugno.

Primo compleanno da sovrano per Re Carlo III d’Inghilterra. L’uomo ha festeggiato oggi i suoi 74 anni e lo ha fatto tra riti ufficiali, probabilmente una piccola festa privata e con ogni probabilità aspetterà i prossimi mesi per “un secondo” compleanno…

Re Carlo III: come festeggia il compleanno

CARLO D’INGHILTERRA

Come detto, Re Carlo vivrà questa giornata in modo abbastanza privato. Possibile che festeggi in famiglia a Buckingham Palace il suo compleanno, lè dove è nato nel 1948. Tra la gioia di questo giorno e l’amarezza di non poter avere, per la prima volta, sua madre Elisabetta accanto.

Oltre alla festa privata, il sovrano inglese dovrà far fronte ai ritifi ufficiali. Durante il cambio della guardia la banda della Household Cavalry ha eseguito, infatti, una versione speciale di Happy Birthday. Inoltre, a Londra, sono stati sparati alcuni colpi di pistola in suo onore. A Green Park allo scoccare delle 12 e poi dalla Torre di Londra, alle 13.

La particolarità di questo compleanno per Re Carlo III è che probabilmente ne vivrà un altro a giugno. Si tratta di una tradizione che sua madre, Elisabetta II, era solita avere.

Tale doppia festa viene usata dai sovrani nati durante la stagione fredda, quando è più difficile fare un evento pubblico all’aperto. Si tratta della Birthday Parade, meglio nota come Trooping of the Colour. Al momento non ci sono state conferme, ma ci sarà tempo per questo.

Di seguito un post Instagram del profilo ufficiale della Royal Family:

