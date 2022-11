Il gesto di Kate Winslet per una mamma in difficoltà economica con una figlia costretta a vivere con un sistema di supporto vitale.

Tutti la vediamo fortissima e originale nelle sue interpretazioni al cinema. Ma dietro alla grande maestria dell’essere attrice, Kate Winslet nasconde anche un lato molto umano e solidale. La conferma è arrivato dal recente gesto che l’ha vista pagare una bolletta da 20 mila euro circa al posto di una donna che vive con la figlia disabile costretta ad un supporto vitale 24 ore su 24.

Kate Winslet: il gesto incredibile

Kate Winslet

La Winslet ha aiutato una madre e sua figlia a sopravvivere. In che modo? Pagando loro una bolletta da 17mila sterline (quasi 19.400 euro) che la 49enne Carolynne Hunter, madre di quattro figli, non riusciva a sostenere causa caro bollette.

L’attrice, infatti, si è fatta carico delle spese che la donna non poteva sostenere e di cui, gran parte, deriva dai problemi di salute della 12enne Freya. La bimba soffre di gravi disabilità e problemi di salute che la costringono all’utilizzo di un sistema di supporto vitale 24 ore su 24.

La donna, che vive con la famiglia a Tillicoultry, in Scozia, pochi giorni fa aveva lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per cercare di far fronte ai crescenti costi di gestione dell’attrezzatura che tiene in vita Freya.

Pochi giorni dopo l’avvio della raccolta, ecco una donazione di 17mila sterline proprio da parte di “Kate Winslet e famiglia”.

Per l’attrice non è certo una novità aiutare le persone bisognose. Lei, infatti, è da tempo impegnata in iniziative umanitarie di beneficenza. Inoltre è una delle protagoniste dell’iniziativa The Global Goals ed è portavoce dell’associazione Golden Hat a favore delle persone autistiche.

Di seguito un vecchio post Instagram dell’attrice con una delle famosi scene del film Titanic:

