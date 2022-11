Confessioni piccanti da parte di Taylor Mega a proposito di Alberto De Pisis e Giale De Donà, attualmente concorrenti del GF Vip.

Si parla sempre di GF Vip anche se in questo caso indirettamente. A farlo è la nota modella e influencer Taylor Mega che ha svelato di aver avuto in passato dei rapporti con due degli attuali concorrenti nella Casa. Nello specifico con Alberto De Pisis, dichiaratamente omosessuale, e Giaele De Donà.

Taylor Mega e i rapporti con De Pisis e Giaele

Taylor Mega

Taylor Mega ha parlato a Turchesando, come riportato anche da Fanpage.it. “Alberto è sempre stato gay, non ha mai guardato una donna con interesse ma poi, qualche anno fa, eravamo a Cortina, ci siamo guardati ed è scattato qualcosa”.

La modella ha raccontato di essersi accorta di avere una certa attraione per lui: “Eravamo migliori amici, quindi è stato imbarazzante, non sapevo come dirglielo. Gli ho preso la mano e l’ho messa in un punto specifico, senza mezzi termini. Lui si è emozionato. È nata una bella storia, durata circa due mesi. Poi è finita perché sono una ragazza un po’ particolare… ma sono ancora gelosa quando lo vedo con altre donne”.

Una certo feeling, la Mega racconta di averlo avuto anche con Giaele De Donà: “L’ho conosciuta in Sicilia, insieme al marito. Lo scorso anno poi ci siamo fatte da sole una vacanza a Capri e lì è scattata l’attrazione. Di lei mi ha colpito la sua forte personalità. Allora era già sposata, ma non si può parlare di tradimento considerando che lei e Brad sono una coppia aperta”.

Di seguito un recente post Instagram della modella:

