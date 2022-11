Beatrice Valli si è concessa ai fan raccontando alcune curiosità sulla sua quarta gravidanza: compresa la data della possibile nascita.

Dopo aver annunciato l’arrivo del quarto figlio, il terzo da Marco Fantini, Beatrice Valli si è concessa ai fan con un tenero e simpatico Q&A su Instagram. Tante le curiosità svelate dalla donna compresa la possibile data di nascita del piccolo del quale si saprà il sesso nei prossimi giorni.

Beatrice Valli: tutto sulla gravidanza

Beatrice Valli

Beatrice Valli, come detto, ha spiegato alcuni particolari davvero interessanti in merito alla sua quarta gravidanza, la terza che porterà un bimbo o una bimba, a papà Marco Fantini. “L’abbiamo voluta e cercata anche se è arrivata in un momento inaspettato”, ha spiegato la donna su Instagram.

“Non sappiamo ancora se sarà maschio o femmina, ma lo sapremo in questi giorni e ve lo diremo. Non faremo una di quelle feste in grande. Ma saremo solo noi. Ci teniamo a fare questa cosa un po’ intima tra noi”. “Se vorrei un maschietto? Sì, io vorrei un maschietto. Se fosse una femminuccia penso che vorrei provare a fare il quinto figlio, il quarto per Marco che, però, penso scapperebbe (ride ndr)”.

La Valli ha anche dato la data della possibile nascita, o comunque, il limite per vedere al mondo il nuovo arrivato: “Sarà il 20 aprile. La data limite è quella. Ma anche con Bianca e Azzurra, in realtà, è stata prima. Vediamo”.

Poi sul nome: “Li abbiamo, più o meno. Se fosse maschio io amo Edoardo. A Marco non è che non piace ma dice che è classico. Se dovesse essere femmina, a me piacciono i colori e ne vedremo delle belle. Celeste è un nome che mi piace. Però, Bianca, Azzurra e Celeste. Non solo. Vediamo”.

Di seguito un recente post Instagram della donna:

