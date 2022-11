Scopriamo cosa c’è da sapere su Luigi Calcara, il fidanzato del cantante Valerio Scanu: la carriera, la vita privata e le curiosità.

Luigi Calcara è un docente universitario balzato agli onori delle cronache nel 2022, quando il cantante Valerio Scanu ha fatto coming out annunciando di volerlo sposare. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità.

Chi è Luigi Calcara: la carriera

Luigi Calcara è nato in Sicilia (non è dato sapere esattamente quando e dove) e insegna ingegneria elettrica presso l’Università La Sapienza, a Roma. Nel 2022 il suo nome è balzato agli onori delle cronache per via della sua relazione con il cantante Valerio Scanu.

Luigi Calcara: la vita privata

Nel 2022 il nome di Luigi Calcara è diventato noto in tutta Italia a causa della proposta di matrimonio da lui ricevuta dal cantante ed ex vincitore del Festival di Sanremo Valerio Scanu. Il cantante ha fatto coming out proprio svelando di aver fatto la proposta di matrimonio al suo compagno. Non è dato sapere dove e quando i due si siano conosciuti e Scanu è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Luigi Calcara abita a Roma.

Luigi Calcara: chi è il fidanzato Valerio Scanu

Nato a La Maddalena, in provincia di Sassari, (il 10 aprile 1990, sotto il segno zodiacale dell’Ariete), Valerio Scanu è un famoso cantante italiano. Ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi e nel 2010 e nel 2016 è stato vincitore del Festival di Sanremo con i brani Per tutte le volte che e Finalmente Piove. Ha realizzato in tutto 8 album in studio ed è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata.

Il cantante ha fatto coming out nel 2022 annunciando di aver chiesto la mano al suo compagno. Ospite a Verissimo, in merito alla sua vita privata, Valerio Scanu aveva confessato in passato: “Non accetto che si parli della mia vita privata, perché chi dorme nel mio letto sono affari miei”.

Luigi Calcara: le curiosità

– Ama trascorrere le vacanze nella sua amata Sicilia.

– Gli piace cucinare e trascorrere il suo tempo libero in compagnia degli amici.

– Come Valerio Scanu è molto riservato e infatti i suoi canali social risultano essere privati.

