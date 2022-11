Giulia Salemi protagonista di un bellissimo gesto per l’ospedale Bambin Gesù di Roma: tre macchinari donati dopo raccolta fondi.

Un gran bel gesto di Giulia Salemi nei confronti dell’ospedale Bambin Gesù di Roma. La nota modella, influencer e conduttrice tv ha portato a termine il suo progetto nato un anno fa dopo una raccolta fondi nata per il suo compleanno. Il risultato? Tre importanti macchinari donati al noto centro per i più piccoli.

Giulia Salemi e la donazione al Bambin Gesù

Giulia Salemi

Tre macchinari al Bambin Gesù per la mobilitazione, sedazione inalatoria e il monitoraggio dei rumori che aiuterà i bambini ricoverati in terapia intensiva. Questo il grande risultato ottenuto dopo la donazione fatta da Giulia Salemi a seguito di una raccolta fondi realizzata lo scorso anno per il suo compleanno.

Grazie ai 12 mila euro raccolti, la modella e influencer, è riuscita in questo grande risultato e lo ha comunicato ai suoi seguaci sui social.

Nelle scorse ore, la ragazza è andata personalmente all’ospedale romano per consegnare i macchinari al Dott. Matteo Di Nardo. “Sono al Bambin Gesù e posso ufficialmente annunciare che i soldi raccolti l’anno scorso per il mio compleanno, avevamo raccolto 12 mila euro da donare alla Fondazione Parole di Lulù, finalmente sono stati utilissimi per comprare dei macchinari per la terapia intensiva”, ha spiegato in un video pubblicato su Instagram.

E con grande emozione e commozione, la Salemi ha ringraziato tutte le persone che hanno contribuito: “Mi avete dato fiducia e avete contribuito alla mia prima raccolta per Parole di Lulù. Con Shirin successivamente abbiamo scelto quale iniziativa sposare e vedere realizzato questo progetto mi rende davvero orgogliosa per quello che abbiamo fatto nel nostro piccolo”.

Infine un altro importante messaggio, questa volta sull’utilizzo dei social media: “Sempre più convinta che tutti noi dovremmo usare maggiormente i social in questo modo. Ognuno di noi è parte di qualcosa di molto più grande se vuole”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della ragazza:

