Una settimana ricca di emozioni quella vissuta da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. I due sono finalmente diventati mamma e papà visto che è nato il piccolo Thiago. Un momento davvero bello ed emozionante al quale ha fatto seguito, oggi, un’altra bellissima sorpresa.

La coppia, ed in particolare la giovane infleuncer, è stata accolta al ritorno a casa da una festicciola di benvenuto per il bimbo neonato…

Ad immortalare questo momento un’amica di Chiara Nasti con l’influencer che ha poi condiviso un filmato molto bello su Instagram accompagnato anche da una emozionante didascalia.

“Non ci credo ancora che sia tutto così vero. Grazie a te amore mio per aver costruito una famiglia meravigliosa insieme. Grazie alla mia mamy che ha assistito al tutto dandomi una forza incredibile e grazie a te Erika Morgera per avermi organizzato questa sorpresa bellissima a casa tvb! Sto vivendo un sogno”, le parole della ragazza.

Nelle immagini visibili nella clip è possibile vedere Chiara entrare in casa ed essere accolta, oltre che dal suo cagnolino, anche da un’atmosfera di festa bellissima. Tutto organizzato alla perfezione e rigorosamente dedicato al piccolo Thiago. Confetti, palloncini e tanto altro.

Inevitabile l’emozione e un pianto molto dolce da parte della neo mamma Chiara. Questa volta, anche i vari utenti social non hanno saputo trattenere le sensazioni di gioia e dolcezza e si sono congratulati con lei e con Zaccagni per questi giorni bellissimi che stanno vivendo.

Nelle stories, poi, molti altri dettagli della festa con le immagini della tavola apparecchiata alla perfezione, dei confetti e molto altro ancora.

Di seguito il post condiviso su Instagram dall’influencer:

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram